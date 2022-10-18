彭博社報導，蘋果將在近日內發表兩款新iPad Pro，其螢幕尺寸分別為11吋和12.9吋，將搭載與MacBook Air相同的最新M2晶片，這將是這一年半以來蘋果首次更新iPad Pro產品線。

周一蘋果股價收漲2.91%，報142.41美元。摩根士丹利維持給蘋果的「加碼」評級不變，稱在經濟放緩的情況下，蘋果受惠於忠實的用戶群，其表現將優於其他科技公司。

繼秋季推出新款iPhone 14系列手機、新Apple Watch和新AirPods Pro之後，蘋果若再發表新款iPad Pro平板，那麼為今年底節日購物季準備的新產品將更加齊全。

一年當中，12月季度向來是蘋果營運最好的一季，或許有助於提振iPad銷量。去年同期iPad銷量下滑14%，上一季則減少2%。

報導指出，新款iPad將採用目前MacBook Air系列筆電採用的最新M2晶片，運算速度可望因此提升20%。不過這些新iPad Pro可能沒有太多其他的新功能，且據傳其外表看起來和當前型號相同。

彭博報導，蘋果也正在著手開發一款配備USB-C接口的新入門級平板電腦，可提供更快迅的充電和數據傳輸，但目前尚不清楚推出時間。

蘋果尚未對此報導發表評論。