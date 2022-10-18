國民黨今召開「國民黨電商中心啟動」記者會，宣布國民黨電商中心網站正式上架，文傳會主委洪孟楷表示，販售的特色小物及因應九合一大選推出的募款小物，包含幹話撲克牌3.0、「為你拚好日子」T-shirt、1894年復刻悠遊卡、KMT飛行外套等商品，呼籲民眾能以實際行動來支持國民黨。

洪孟楷表示，這段時間不管候選人行程、全代會或記者會上秀出很多國民黨的紀念小物，受到許多民眾喜愛，都認為設計很有創意、活潑、且非常實用。國民黨電商中心正式上線後，讓民眾有管道可以探詢，結合一系列文宣小物的推出，讓大家在電商中心上挑選，多進帳小額募款。

洪孟楷表示，「幹話撲克牌」於2018年推出第一版後就受到民眾的喜愛，國民黨再度蒐集了近2年民進黨失言的系列集合，由民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市前市長林智堅領銜主演。

組發會青年部主任陳克威指出，國民黨電商中心成立以來，推出許多符合潮流的小物，並因應時事推出各種政黨小物，他強調，電商中心希望能凝聚熱愛中華民國、熱愛台灣、熱愛國民黨的民眾，藉此表達政治意念，凝聚共識，正式上架後，將透過官方臉書、粉專等各種管道，讓民眾更方便連結下單。

文傳會副主委林家興強調，電商中心將以專屬網站的形式正式上架，透過不同專區的設計，讓民眾選購喜愛的商品，呼籲大家多多到國民黨的電商中心選購，一起支持國民黨，採購喜歡的小物並配戴在身上，在日常生活中表明實實在在、中道理性、捍衛中華民國的信念。