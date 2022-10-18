前立委黃義交昨日從住家大樓11樓墜樓，送醫不治，多位政界人士皆發聲悼念，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今被問及，表示黃義交就住在自己議員服務處對面，以前常來服務處給意見，也會發簡訊提醒要注意的事情，黃珊珊回憶，最後一次訊息是半年前，黃義交就是很光明燦爛的人，像個陽光大哥哥非常溫暖。

黃珊珊今前往萬華區直興市場掃街拜票，會前受訪被問及黃義交逝世，黃表示，黃義交很愛分享國際資訊，包括防疫，國際局勢外交等訊息給她，昨天聽到噩耗很意外，並強調印象中黃義交是非常開朗的人，很會講笑話，常常整個餐會都是他的笑話，他真的非常可愛，人真的非常好。

黃珊珊回憶，黃義交很認真，對國家也非常熱愛，大概一年前至半年前有來拜訪並給黃珊珊加油，當時沒察覺到異狀，就是笑笑的給大家很明亮陽光，黃珊珊感慨，黃義交應該也不會反映他的軟弱，上一次互傳訊息是半年前，像個陽光大哥哥，非常溫暖。

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