經營30年，位於台南市中西區康樂街的「康樂街牛肉湯」，今年8月甫獲2022台南米其林必比登推介，昨天店門口貼出「頂讓」公告，讓很多饕客哀嘆「又少了一家能朝聖的好店」，老闆今出面受訪稱「有年紀了，做到累了」，原打算頂讓，消息傳出後，大女兒與媳婦答應明年會回來傳承，因此不頂讓了。

小有名氣的康樂街牛肉湯，獲得必比登推介後，生意變更好，老闆林明良今苦笑說，想要正常過日子就好，但現在忙不過來，連睡眠也只能犧牲。他無奈說，很多人覺得被必比登推介是好事，但對他還說卻是「惡夢的開始」，國稅局要求必須開發票，壓力變很大。

他說，明年他滿65歲，到明年3月，店也已經滿30年了，由於下一代也不大想接家業，考慮自己年紀也大了，既然小孩不想做，乾脆頂讓出去，但消息傳出後，大女兒跟媳婦目前都說明年會回來接家業，「多一個人幫忙，就輕鬆一點。」他說，能傳承當然好，但本來也不想勉強下一代。

老闆娘陳麗美則強調，不知道張貼頂讓公告，居然會掀起這麼大的討論。她說，早在2年前就規畫好2023年8月退休，現在只是提前實踐退休計畫，但初步經過家人一番討論，目前將先恢復營業。