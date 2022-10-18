上周末北台暴雨，台北市各地傳出淹水災情，台北市長柯文哲卻到外地輔選，自豪的SOP失靈，還形容勘災是作秀，民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，柯文哲不僅是失言，而且已經是失職，這也是柯文哲長期施政滿意度墊底的原因，她更要問曾作為北市府實習生的高虹安，是否認同「勘災作秀說」。

沈慧虹說，上周末北台風雨大，柯文哲還來幫高虹安站台，而高虹安曾經是柯文哲市府實習生，柯文哲說勘災只是作秀，高虹安應該回答她是不是認同這樣的說法。

沈慧虹強調，城市首長到第一線勘災，除了給人民安心感、信賴感，更能夠機動性指揮、快速決策，提高災後恢復的效率。

針對另外兩位市長候選人今天都舉辦政策發表會，沈慧虹表示，很高興終於有人談論政策，她強調已舉辦超過20場政策發表會，上周六她也舉行旗艦型政策發表會，要讓幸福城市邁向超級城市。

她同時指出，候選人要為自己提出的政策負責，高虹安之前說要在金山街打造自行車環境來解決塞車問題，變成竹科人茶餘飯後吐槽的話題，希望高虹安多了解新竹，像是海綿城市、新竹通等口號，都會被視為只是複製貼上柯文哲失敗的政策。