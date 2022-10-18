韓股18日開高，主要是當地科技大廠走高所致，但過沒多久獲利回吐賣壓出現，再加上缺少利多激勵，大盤上漲動力熄火，並向平盤附近靠攏。目前，韓股在2,224.5點，小漲4.79點或0.22%。同時，韓元也走升。
韓國網路平台大廠Kakao於18日表示，日前大火造成諸多服務項目中斷，在各方搶修下，已陸續恢復功能。像是網路銀行KakaoBank，網路漫畫Kakao Webtoon以及網路電玩Kakao Games等，諸多Kakao旗下業務都完全正常。因此，Kakao止跌翻紅漲0.52%，同業Naver也漲2.1%左右。
汽車汽車零組件製造商現代摩比斯宣布，已開始為德國賓士在美國組裝的4款純電動車，提供所需之底盤模組，也是首家歐洲以外的供應商。因此，激勵現代摩比斯上漲2.31%。
大型科技族群中，三星電子跌1.2%，SK海力士跌0.6%，LG電子也跌0.4%。
韓元兌一美元匯價在1,430.7附近，韓元升4.6元。
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