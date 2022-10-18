潭子雅潭路2、3段施工回填後有挖補痕跡，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子區雅潭路2、3段辦理電纜下地及人行穿越道改善施工，路面經常有大範圍臨時性挖補，造成用路人相當不便，市議員賴朝國、立委楊瓊瓔接獲陳情後會勘，建設局養工處允諾11月10日前完成路面刨鋪改善。

立委楊瓊瓔表示，潭子區雅潭路是潭子東西向的主要道路之一，然而路平是民眾最關心的問題，最近許多民眾透過臉書留言反映該道路因施工回填後，沿路皆有挖補痕跡而影響市容。

市議員賴朝國強調，因本路段車流量大並常有重車行經，倘機車騎士未諳路況行駛，一旦發生事故後果不堪設想，要求建設局養工處應儘快改善路面，且須提高標線防滑係數，以降低機車騎士滑倒風險。

東寶里長候選人謝定廉說，雅潭路經辦理纜線下地後路況較不佳，又因鄰近東寶國小，該校學生家長接送孩童上下學時，也反映應請相關單位儘速進行整修，提供給學子及用路人良好通學路面。

建設局養工處表示，道路改善涉及各管線單位配合事項，經過多方協調後已完成兩側主幹管及接戶管下地事宜，後續將依市議員賴朝國、立委楊瓊瓔及多數鄉親建議，11月10日前完成路面刨鋪。

該工程施工道路總面積約20790平方公尺，項目包括既有路面刨除重鋪、天空纜線下地及人行穿越道改善，道路長度約990公尺、寬約21公尺，總工程經費約4100萬元。