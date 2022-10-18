前親民黨籍立法委員黃義交17日自住處頂樓墜樓身亡，享壽69歲，震驚政壇。曾與黃義交有一段情的資深媒體人周玉蔻臉書則湧入許多網友狂轟「黃義交過世了，此時應該沈默些」、「黃認識妳是他一生最錯誤的選擇」。

黃義交過往與周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀，曾轟動台灣社會，當年他同時與她們交往，兩女聯手，由周躲進衣櫃，偷聽何與黃的對話，何質問男方和周到底是什麼關係，進而揭穿他劈腿，事後黃公開與何的情侶關係，周黯然退出。

黃義交墜樓身亡消息傳開後，許多網友紛紛湧入周玉蔻臉書貼出黃義交的相關新聞並痛罵，「因為某人，這個名字一直上新聞…這個名字不斷的被提到，這樣一條生命就無端逝去….可憐的男人」、「黃先生已仙逝」、「蔻蔻再度爆紅 義交卻過世了」、「黃義交過世了，此時應該沈默些」、「黃認識妳是他一生最錯誤的選擇」、「黃義交沒了」。

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