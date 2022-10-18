根據58同城、趕集直招17日發佈的2022年第3季人才流動趨勢報告顯示，南下就業成為求職者熱門選擇，其中從求職需求來看，深圳在第3季求職投遞活躍度名列前茅。今年以來，深圳再度明確「工業立市」目標，在政策和產業的雙重吸引下，人才紛紛南下尋找事業新機遇。同時重慶、廣州、成都、北京也展現出較強的「人才虹吸效應」。
根據中新網報導，另從單季變化來看，上海求職需求隨全面復工而出現增長，單季提升7.69％；招聘需求更是單季提升57.95％。
再從整體薪資來看，該報告指出，在「金九銀十」跳槽季的帶動下，第3季全大陸平均招聘月薪年增0.72％來到9816元人民幣。
從職業選擇來看，報告指出第3季求職最活躍的職位是普工／技工，伴隨技能人才評價機制日益健全，福利待遇、社會地位明顯上升，「進廠上班」不再是無奈選擇。此外，文員、司機、服務員、店員／營業員、保安、收銀員、分揀員、前台／總機／接待、銷售代表職位也頗受求職者青睞。
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