918大地震後，台東縣長饒慶鈴立即核撥700萬元災後復原特別經費給池上鄉公所，經池上鄉民代表會同意使用後，鄉長張堯城指示公所村幹事假日及夜間加班，主動到府為災民服務申請屋損及財損救助金，今日開始發放第1批100戶每戶最高補助2萬元。

池上鄉公所表示，9月18日發生6.8級強震，為70年來最大震度，所幸並無傳出重大傷亡及災情，惟部分家屋受到損壞及財物毀損等災情，為協助受災居民解決生活問題，池上鄉公所即擬定「0918地震災害一般住家建築物毀損及財產損失救助金實施計畫」，提供池上鄉親因震災造成房屋毀損及財產損失的救助。

該計畫申請日期至10月31日截止，補助項目包含一般住家建築物毀損及財產損失，財產部份如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等其他生活必需品家電，鄉親如尚未申請此類救助者可洽各村村幹事。

另外，池上鄉長特別感謝台積電慈善基金會及慈濟慈善事業基金會，於災後第一時間即進入本鄉了解地震災害毀損情形，並對於毀損較為嚴重的家戶進行震災復建工作。