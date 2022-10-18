近期將有三個重要星象發生，依序為10/23金星進入天蠍座、10/25天蠍新月日食，以及10/30火星逆行，塔羅牌老師《艾菲爾》點名5星座會特別受到這次星象變化的能量影響，包括巨蟹座、 金牛座、天蠍座、射手座、雙子座，近期會有刺激、火熱的愛情體驗，享受只談戀愛、不求進入婚姻的感覺。

▍第五名、巨蟹座

年底前巨蟹座的戀愛宮位有新月能量加持，加上關係宮位順行的冥王星，單身的你，冥王星深沈、激烈的屬性，極有可能帶給一段難以忘懷的戀情，有可能遇到第一眼就認定的對象，會義無反顧地付出，幻想的浪漫情節對方都能為你做到，這樣好的對象若是好好把握，談一場轟轟烈烈的戀愛，不去擔憂未來會是不錯的選擇。有伴的你，主動邀約伴侶來一場不同於以往的約會，像是從未拜訪過的餐廳、充滿浪漫氣息的藝文場所、甚至是你手作的小卡片或禮物，都能讓對方感受到心意，也喚起從前交往的美好回憶。

▍第四名、金牛座

年底前新月日食發生在金牛座的關係宮位，無論是單身或著有伴，意味著愛情即將有新的開始，有伴的你，過去一陣子可能苦惱著與伴侶之間的感情缺乏刺激與新鮮感，但是現在到年底這段時期，可是將感情加溫到滾燙的絕佳時機，安排一場突如其來的旅行，營造浪漫氛圍的促膝長談，讓你們之間的感情濃密而分不開，萌生想婚的念頭，當然，你和伴侶也可以有不婚的選擇，單身時，計劃一場在秋意下的戶外野餐、或是有時間就出外散步，並留意一下身邊路過的異性，或許就是期待已久的桃花正緣。

▍第三名、天蠍座

年底前滿月日食在天蠍座的關係宮位發揮力量，同時金星也進駐你的命宮，單身者有可能在意想不到的地方或契機，對眼前的人產生極大的興趣，也許是從前有話聊的舊識、職場上來往的夥伴，變得特別有話聊、也發現彼此共同的嗜好，同時也對你另眼相看並且展開猛烈追求，讓生活增添不少樂趣；如果不急著確認彼此關係，也可以再與對方相處一段時間再做決定。有伴的你，感情中的裂痕得以修補、甚至變得更加甜蜜穩定，能夠不去計較愛情中的小瑕疵，只想和對方共度所有的人生時光。

▍第二名、射手座

年底前射手座的關係宮位有火星逆行，同時也有金星入駐人際宮位，這對過往關係是個徹底脫胎換骨的好時機，單身的你，在愛情中閃耀著光芒，極有機會遇到一樣擁有開放理念的對象，在和他相處的過程中，會瞭解到兩個人在一起創造美好生活，或是前陣子仍曖昧不明的對象，將主動確定對彼此的心意，展開一場冬季戀情。有伴的你，逆行的火星能量為愛情帶來新鮮刺激的感受，伴侶之間的火花更甚以往，彼此都期待感情可以透過不ㄧ樣的約會體驗，使關係更加緊密無間。

▍第一名、雙子座

年底前雙子座的命宮迎來逆行火星，與對面關係宮位的金星連線成雙成對的能量，你的個性喜愛新奇有趣的事物、無拘無束的生活，面對感情，可以注重兩人之間的吃喝玩樂的互動，而火星與金星連線貫穿人生重要的時期，單身的你，大有機會告別上一段情傷所帶來的陰影，可能會遇到三觀契合，特別是感情觀特別ㄧ致的對象，兩人相處起來輕鬆自在又不缺乏戀愛的火花，在未來的日子互相扶持、提升彼此，是旁人稱羨不已的一段戀情。而有伴的你，可能原本在人生清單上沒有婚姻生活這個選項，不過在這段時期，也許會開始嚮往與伴侶的關係，能夠更進一步往心靈層面的方向發展，甚至是渴望就此走上婚姻的紅毯，或許就有如心電感應ㄧ樣，有相同的想法。