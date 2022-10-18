尼莎颱風為北台灣帶來猛烈雨勢，行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲為首長指揮防災議題隔空互槓，蘇貞昌18日直言，每個縣市首長應對情況風格不同，他都尊重，但社會自有評價，柯文哲反擊，他知道蘇貞昌就是要黑他，但人家要害自己，他也會想反擊，「也許我們修養可以更好，不要理他就好。」

柯文哲因颱風天南下輔選未第一時間北返坐鎮應變中心挨轟，蘇貞昌嗆「人民比選舉重要」，遭柯文哲反批平時不訓練，災害發生時才在大呼小叫、抹黑別人，根本是做秀，蘇貞昌今回擊，稱柯文哲耍官威是比病毒還毒的口舌是非，他尊重每個縣市應對，但社會自有評價。

對此，柯文哲上午出席熊好券2.0意願登記起跑活動後接受媒體聯訪時說，這點他也要去想一下，但蘇貞昌不講，他也不會主動去講對方，「常常是人家害我們，我們會反擊，從另外角度來講，是不是可讓自己升級一點？」

柯文哲直言，蘇貞昌就是要黑他，「也許我們休養更好，不要理他就好」，但台灣時常打負面選舉，或許等到國民素質更高時，才會厭倦這種做法。

話鋒一轉，柯談及今年選舉情勢，他一方面擔心選情太冷對小黨不利，一方面又憂慮選情太熱的口水戰很煩，所以常常感到很矛盾，如民眾黨新竹市長候選人高虹安就是一例，如果不講話就只能挨打，還是希望台灣國民水準慢慢提高，讓口水戰的選舉效果越來越差。

柯文哲說，政治人物還是要隨時反省，儘量讓國家朝正面方向發展，如「熊好券1.0」到「熊好券2.0」就是很好的政治上示範，花錢後也要找專家學者分析並撰寫檢討報告，才能知道下次如何做得更好，這就是政治上的進步，而不是每天口水來、口水去。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今前往萬華區直興市場掃街派票，會前受訪表示，這麼大的機構大多是分層負責，才能把事情處理好，市長視察其實就是了解執行得如何，當然希望是由各部門先做好善後工作，而不是都要市長到現場才做處理，這是他的意思，可能大家有些誤解。

黃強調，每個市長不是三頭六臂，本來就是應該個部門把事情做好，像新北市、各縣市也都很多災情，大家不必過度聯想。