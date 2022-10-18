蘋果（Apple）iOS16正式版本從今年9月13日推出到現在已滿1個月，不過許多果粉在更新後抱怨手機出現耗電增加、鏡頭搖晃、搜尋速度變慢等問題，一名網友在PTT上發文表示，經過個人觀察測試，導致手機耗電的原兇並不是iOS16，而是因為一款App搞的鬼，貼文曝光後引起鄉民熱烈討論。

發現耗電主因是因為一款「Mo PTT」的App。（圖／翻攝自PTT）

該名網友在PTT「iOS版」上發文表示，自己的iPhone13 Pro Max未升級至iOS16時「看FB、YT兩個小時頂多掉10~20%的電量」升級至iOS16後，不但手機發燙且「半天左右就沒電了」，懷疑是不是iOS16在作怪。

沒想到經過觀察兩周後發現，原來是一款行動PTT瀏覽器「Mo PTT」App才是元凶，只要使用就會手機發燙，且和觀看影片的YT相比，瀏覽圖文的Mo PTT就佔了28%，最後和廣大網友說了聲抱歉，並自嘲道：「是我手賤愛用Mo PTT這個被大家唾棄的App」。

不少人都表示有相同耗電經驗。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後掀起鄉民熱議，不少人都有相同經驗「Mo PTT真的很詭異，常斷線重連，然後手機就開始發燙」、「Mo PTT確實容易過熱，iPhone跟之前用過的三星S8+、S9+都有類似狀況」、「Mo PTT作者也沒在修改」、「滑久了會因過熱而開始Lag」、「看到連結是Mo PTT的文章都不點」、「比遊戲還耗電的程式你到現在才發現」、「砍了換BePTT，真的耗電才不得不換」、「有些軟體在背景一直偷收廣告，當然幫你加熱啊」。