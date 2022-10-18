台中市北區一家汽車旅館，2021年6月間發生林姓男子全裸猝死案件，警方查獲與林男入住的陳姓女網友，經深入追查，發現陳女與江姓同婚女透過網路釣魚方式，誘騙網友到摩鐵後下藥並洗劫，半個月內得手7次，未料，林男因有心臟病導致用藥後猝死，才揭露兩人犯行，台中地院一審依強盜致死等罪判陳、江各17年有期徒刑。高等法院台中分院今二審宣判，二嫌與被害人家屬和解，法官予以減刑，分判二人16年8月、15年10月徒刑。

涉案2嫌在今年9月，又另依詐欺取財等罪各判刑1年2月。可上訴。林男家屬事後獲得70萬元犯罪被害人遺屬補償金，中檢又向陳、江2人提出求償，法院日判2人應支付中檢70萬元。

判決指出，陳姓女子與江姓女子是配偶關係，因江女罹患失眠、憂鬱症，去年3至6月間多次到身心科診所就診，並藉此取得安眠藥物「服爾眠」、「腦樂靜」等藥品，兩人卻將取得的藥物拿來犯案。

判決書指，陳、江因疫情影響收入不佳，兩人合謀透過交友軟體尋找目標，並下手強盜，由陳女在「Good Night」、「BeeBar」等軟體邀約對象喝酒聊天，待雙方見面後，由陳先支開被害人、江負責在酒內摻加藥物，等被害男子喝下摻入藥物的酒昏迷後，兩人再洗劫他們身上財物，從去年6月初開始短短半個月不到，已有藍姓、詹姓等6人受害。

料想不到的是，陳、江兩人食髓知味，2021年6月12日以相同手法邀約林姓男子（45歲）到台中摩鐵，同樣給林男喝下摻了藥物的酒後便洗劫林男財物後離去，卻沒想到林男因本身有心臟肥大、左心室增厚等疾病，用藥後引發酒精及多重藥物反應死亡，被旅館員工發現他全身赤裸倒臥在房內地板。

警方獲報後介入偵辦，查獲陳女與林男一同入住該摩鐵，但陳女到警局後辯稱，她與林是網友，因林男喝醉酒脫褲子，她害怕被性侵，才會趁機落跑。

台中地院法官認為，陳、江兩人不循正常途徑獲取所需，竟以藥劑方式讓被害人陷入昏睡且無法抗拒，進而盜取他們的財物，甚至盜刷被害人信用卡，且雖主觀上無故意致人於死，仍導致林姓男子死亡，具相當惡性，衡量兩人犯後態度尚可，而林男弟弟不願與陳、江和解，依強盜、強盜致死等罪判他們17年刑期。可上訴。

台中高分院今宣判，江姓夫妻因二審審理期間與被害人家屬和解，二審酌減其刑，分判江女16年8月、陳女15年10月徒刑。

台中地院另針對詐欺取財部分，認定陳、江兩女共犯1次詐欺得利罪、5次詐欺取財罪、6次行使偽造私文書罪、1次行使偽造準私文書罪，各判刑1年2月。可上訴。

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