台中市西屯區河南路、至善路間的區域，近10年來因發展快速，再加上水管老舊、早已超過使用年限，管線破裂頻傳，居民經常面臨停水、復水又停水的情況，苦不堪言，立委張廖萬堅爭取中央7500多萬經費，自來水公司預計明年上半年進場全面汰換水管，18日舉辦管線汰換工程說明會。

上安里長賴耀熙無奈說，當地的水管約在4、50年前埋設，且早期使用塑膠材質，管線長期受到水壓、車輛輾壓等破壞，再加上里內近10多年發展快速、新建大樓多，新接水管與舊有的水管銜接處容易衍生問題，導致停水情況頻傳，且復水後更常出現管線爆裂。

賴耀熙說，許多住戶家中都裝設加壓馬達，若復水後沒有立即關閉、導致馬達空轉，就容易造成馬達損壞，且之前爆管情況頻繁到曾經1個月要維修2次，且水管破裂後也容易掏空道路，造成行車危險。

當地居民則說，她搬到現住處僅數個月，發現裝設在蓮蓬頭上的水質濾淨器約1、2個月就會變得很髒，憂心這樣的水質如何讓民眾使用？市議員林祈烽也指出，舊的水管容易藏汙納垢，且爆管後泥沙容易進入管線，導致水質受影響；水公司每次都是這邊補好了、隔幾天又換那邊破，希望全面汰換。

張廖萬堅表示，台中市漏水率過去是六都第二高，自來水管線老舊更是普遍性問題，台中的立委曾要求以專案協助進行管線汰換，但近幾年因工程較多、統一挖補量大，多少影響工程發包，目前已協調水公司針對上安里及上石里、至善里老舊管線進行汰換。

自來水公司第四區管理處長王亮中說，目前已規畫針對至善路、河南路間區域全面汰換水管，汰換後的管線使用年限為40年以上，除非外力破壞，應不容易損壞，預定工程約10個月，預計2023年上半年進場，施工前將召開說明會與地方溝通，儘量減少交通影響。