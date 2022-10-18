非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(H.M. King Mswati III)應我國政府邀請，將於10月20日率團抵台進行國是訪問，外交部表達誠摯歡迎。恩史瓦帝國王此前已17度訪台，這次是國際新冠疫情趨緩後，首度率團訪問台灣。

外交部發言人歐江安表示，史王除將偕瑪希娃瑪王妃殿下(Inkhosikati LaMashwama)訪台外，史國資通訊暨科技部長席肯妮娑長公主(H.R.H. Princess Sikhanyiso)、外交暨國際合作部長札杜莉(Thulisile Dladla)、財政部長瑞肯伯(Neal Rijkenburg)、商工暨貿易部長庫馬羅(Manqoba Khumalo)等閣員亦將隨團來訪。為展現我國對恩史瓦帝國王來訪的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待恩史瓦帝國王訪團。

歐江安進一步表示，恩史瓦帝國王此行也將就所重視的經濟發展、投資貿易及能源基礎建設等領域，與經濟部交流，另將舉辦投資招商說明會，向台灣各界對前往非洲經營商貿具有興趣的廠商，詳細說明史國所具備的各項優勢、我國廠商利用史國進軍非洲大陸的策略規畫，以及史國政府提供的各項投資優惠暨便利措施等；會中也將邀請已成功在史國投資經營紡織工廠的南緯實業公司等廠商進行經驗分享。台史兩國民間產業將在既有堅實基礎上持續深化交流，同時探尋更多雙方經貿投資互蒙其利的合作空間。此外，恩史瓦帝國王訪團也將參訪台灣中油公司桃園煉油廠及接見史國在台留學生。

歐江安指出，史瓦帝尼王國多年來持續在包括聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)及國際刑警組織(INTERPOL)等國際場域中發言力挺台灣，而我國與史國長期在基礎建設、農業、醫療公衛、教育及資通訊等領域密切合作，獲得史方各界高度歡迎及肯定。史國為堅定支持台灣的重要盟友，台史兩國邦誼緊密友好。