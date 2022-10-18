美國39歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有甜美臉蛋與173公分的高䠷身材，加上自然又精湛的演技，讓她出道多年，人氣始終居高不下，更是不少人心目中的女神。而近日安海瑟薇也受邀參加時尚雜誌所舉辦的女性慶典活動，在紅毯上以一襲低調又不失性感的禮服現身，立即驚豔全場。

由《ELLE》時尚雜誌所舉辦的「ELLE WOMEN好萊塢慶典」，每年都會邀請國際大咖女演員，表彰她們對於電影、電視事業的貢獻，今年的活動也吸引了不少女星前來共襄盛舉。其中，曾演出《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《星際效應》等多部經典電影的安海瑟薇也受邀出席。

當天安海瑟薇穿著一件黑色的亮片禮服搭配精品鑽石項鍊現身，而禮服領口低胸U領的性感設計，使她性感深溝若隱若現，但沒想到一轉身才發現她背部全裸，大方露出背部曲線及整片雪肌，令現場鎂光燈閃個不停。網友看到後也紛紛表示「太好看了吧」、「當了媽身材還是這麼好」、「都40歲了還這麼美」、「美女永遠是美女」受到大批網友好評。

Anne Hathaway your honor 🙌 pic.twitter.com/MLA89AZhyn — Anne Hathaway UPDATES (@UpdatesHathaway) October 18, 2022

Anne Hathaway at the 29th annual ELLE women in hollywood celebration pic.twitter.com/ImA6yu5dmn — best of anne hathaway (@badpostanne) October 18, 2022

事實上，安海瑟薇日前受邀出席「MICHAEL KORS 2023春夏時裝秀」時，正逢她所主演的電影《穿著Prada的惡魔》上映16周年，當天她便穿著與電影中相似的經典造型現身，但外貌卻完全沒變，同樣令影迷們驚呆。