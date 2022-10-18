演藝圈夫妻檔趙孟姿與許孟哲，婚後育有一雙兒女，趙孟姿今年7月生下小兒子Liam，至今3個多月發現固定都會有多出的母乳量，和家人們討論後決定要捐給醫院，透過這次經驗才知道有「母乳庫」存在，對醫院的新生嬰兒是非常珍貴的資源，她也特別分享希望讓更多人知道，進而幫助到更多需要的寶寶。

趙孟姿在IG表示，經過3個月來觀察和評估，發現每天的母乳都會多出一定的量，和許孟哲討論後做了重大決定：「把多出來的母乳捐給醫院。」她本身也是透過這次捐贈才知道母乳庫的存在，捐乳者需要經過健康篩選、感染性疾病檢查，捐出的每一滴母乳都會經過滅菌處理，母乳庫內的母乳可以幫助那些剛動完重大手術後的新生兒、需要加倍照顧的早產兒或其他特殊病因的嬰兒。

因此，母乳庫對新生嬰兒室非常珍貴的，趙孟姿很開心能夠給與寶寶們幫助，特別分享也是希望可以讓更多人了解這份資訊：「希望有更多媽咪加入捐乳的行列，更重要的是讓需要的爸爸媽媽知道有這個資源，讓母乳庫的供需幫助到更多的嬰兒。」

前陣子，趙孟姿因為哺乳而乳腺炎復發，開始發燒不適，搞得渾身狼狽，希望能夠靠著親哺兒子緩解，連女兒也上場幫忙，而老公許孟哲也一起照顧Liam，她也慶幸有家人的支持與陪伴，看的出來一家四口感情十分親密。