發言人認了！陳時中被爆為搶快勘災 「闖紅燈違規迴轉違停公車站」 @中時新聞網 ​

尼莎颱風外圍環流導致台北市災情頻傳，各政治人物紛紛到場勘災。民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車違規大迴轉，警察攔下卻僅勸導未舉發，後又闖紅燈更違停在公車停靠站8分鐘。昔日也因違停遭狂打的國民黨市議員徐巧芯今就大酸迴力鏢來了，記得要對陳時中比照辦理啊，並要求員警公布密錄器。

徐巧芯表示，陳時中說要去勘災，座車卻被拍到多次交通違規，違規事實包括，違規迴轉、闖紅燈、違規停車等，員警有攔車卻揮揮手讓座車離開未開單，徐巧芯痛批，根據道交相關條例規定，闖紅燈必須開罰不能勸導。要求員警公開秘錄器。

徐巧芯大酸，自己過去錯誤的違規停車事件，被民進黨當成十惡不赦、頭號犯罪打擊，現在迴力鏢來了，要求民進黨要用徐巧芯模式，且陳時中的違規事實可開罰6600，「是犯婦我本人900的7.3倍，記得要用7.3倍的力量對付他」，徐巧芯也要求比照自己當初的模式，員警公布密錄器供大眾檢視。