112學年高中英語聽力測驗第一次考試本周六（22日）舉行，9萬8032人報名，試場分配表已在今天公布。大考中心表示，將於20個縣市另設提供確診（輕症、無症狀）與居家隔離考生於「居護暨隔離考（分）區」應試，與一般考（分）區有所區隔。

大考中心提醒考生，從15日起至考試當日，於知悉屬於確診、居家隔離或自主防疫身分時，務必至大考中心112高中英語聽力測驗試務專區之「COVID19 自主填報專區」進行填報，以便於事先安排相關試務。

這類考生填報後，大考中心依填報內容審查，並以電子郵件通知審查結果或試務訊息。考生填報後至考試當天身分類別有所改變，如由居家隔離或自主防疫變為確診，也應盡速與大考中心聯絡（02）23661416轉608後，至「COVID-19自主填報專區」更新填報內容。未主動填報或未據實填報，經查證屬實，將提報考試委員會審議；最重將取消本次考試資格。

這次英聽考試的「試場分配表及考試地點」於 今天公布，依簡章規定，英聽測驗考前不開放查看試場。另經審查通過之確診（輕症、無症狀）及居家隔離考生，考試地點、試場與座位安排，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖。另請考生務必列印「確診（輕症、無症狀）、居家隔離考生通報單」，通報單上載有

重要應考資訊以及重新編配的試場與座號。

大考中心表示，考試當日為確診（輕症、無症狀）及居家隔離之考生，除攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，還要再帶「確診（輕症、無症狀）、居家隔離考生通報單」，依通報單所示至指定之「居護暨隔離考（分）區」試場應試。

確診（輕症、無症狀）、居家隔離考生，往返居住地與考（分）區之交通，可採「防疫計程車」（請考生依填報系統所提供之衛政單位聯絡電話預約及聯繫，自付車資）或「同住親友1位接送」方式擇一；車程中，車上人員均應全程配戴口罩，考生坐於後座，不可飲食；當日考試結束後，應立即返回隔離場所。

自主防疫考生於填報後至考試前皆未改變身分類別者，可逕至原編之一般考（分）區應試，但需有21日（五）或22日六）外出應試前之快篩檢測陰性檢驗結果方可外出，比照可外出或上班、上學之交通規範，可搭乘大眾交通運輸工具、自行騎車、步行、或親友載送往返應試地點；若快篩檢測陽性，應盡速與大考中心聯絡（02）23661416轉608，以利試務安排。