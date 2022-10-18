桌球天后福原愛爆出不倫戀後，仍積極尋求在大陸和日本發展，先前常用微博維持網路聲量，但她的微博停留在8月後就未再更新，讓私下行蹤更加令人好奇，如今睽違2個月在社群PO出近照，疑似因暴瘦而雙頰凹陷，更寫下23字，似乎是想「洗白形象」祭出的宣傳花招。

福原愛8月13在微博發文說，當天她開始打桌球，更以第二個生日來比喻。隨後她的社群便沉寂許久，直到昨(17日)才突然更新近況，透露正在參加聯合國兒童基金會的公益事務，開心寫下：「充實的一天，今天學到了很多為社會做貢獻的正確方法」，可見照片中她穿著黑灰相間的毛衣，紮起馬尾的模樣非常認真。

福原愛的上一篇微博貼文，曾把打桌球的首日比作第二個生日。(圖/福原愛 微博)

不少大陸網友心疼福原愛暴瘦的模樣。(圖/福原愛 微博)

貼文曝光後，不少大陸網友驚覺福原愛的雙頰凹陷，不禁留言提醒多注重身體，也要多吃一些飯菜補補身體，並鼓勵她要好好加油，似乎已忘記她出軌一事，不過在日本狀況完全相反，福原愛不久曾為電視台擔任球評，被狠酸說話時的口齒不清，留言吐槽不想看見或聽見福原愛，更狠酸怎麼找來一個有道德瑕疵的人。

其實，目前的福原愛頗用心經營大陸粉絲，不久前她出席大陸駐日大使館的招待會場合，當時受訪時說，人生最困難時都是大陸的朋友給她鼓勵，並自述這2、3年晚上睡不好覺，但是幸運的是自己都挺過來了，同時盼望疫情結束，早日和大家見面。