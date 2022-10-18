「以後走在大街上，還敢跟人隨便抬手打招呼嗎？」根據Tech星球14日指出，「微信刷掌支付」小程式上線，讓刷掌支付成為繼密碼、指紋、刷臉支付後，微信的又一新支付方式。目前已在深圳部分商家接入刷掌支付設備進行測試，讓近日「微信上線刷掌支付」話題沖上熱搜，有人感慨科技發展迅速，伸個手就能付款，但也引發部分網友對用戶隱私權、安全性的擔憂。

主要擔心在於刷掌支付真的可以放心使用嗎？認為之前推出的刷臉支付就已經涉及到太多生物識別，現在掌紋、指紋的資訊也都被識別，萬一未來這些資料都被洩露了怎麼辦？

對於微信上線的刷掌支付，根據經濟觀察報引述博通分析金融行業資深分析師王蓬博指出，相對刷臉支付有兩大便利性，第一是在疫情期間不用摘下口罩，另外就是能夠和手勢等主觀因素相結合，或許可以更加容易讓用戶接受。

據中研產業研究院公佈《2021-2025年中國第三方支付行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示，截至2021年6月底，使用互聯網進行線上支付的用戶達到8.72億，另有98％用戶把移動支付設置為支付首選，預計2022年中國第三方移動支付市場交易將達379兆元人民幣，而刷掌支付無疑是一個新策略，分析有利於支付生態多元化並加強微信支付的市場競爭力。