2023年世界棒球經典賽（WBC）預賽最後分組球隊名單確定，WBC官方公布資格賽打上來的球隊分組，巴拿馬被分在A組，將與中華隊同組。

4年一度的世界棒球經典賽2017年結束後，原訂要在2021年進行，但受到新冠肺炎疫情影響，2021年經典賽取消，最快延至2023年復辦，第5屆經典賽參賽隊伍由16隊擴充到20隊，預賽20支球隊共分為4組，各組中各有1隻資格賽出線的隊伍。

最終由英國、捷克、巴拿馬與尼加拉瓜從資格賽脫穎而出，今天官方公布最終分組名單，巴拿馬分在A組、捷克在B組、英國在C組、尼加拉瓜在D組。

中華隊預賽將與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬同在A組，B組則有日本、韓國、中國大陸、澳洲、捷克，C組有美國、墨西哥、加拿大、哥倫比亞、英國；D組有委內瑞拉、多明尼加、波多黎各、以色列、尼加拉瓜。

A組比賽地點在台灣洲際棒球場，日期為2023年3月8日至13日，各組取前2名晉級8強複賽，A、B組前兩名將在3月15、16日前往東京巨蛋，C、D組則是在3月17、18日在邁阿密貸得寶球場進行交手，最後4強賽則是在3月19日至21日在邁阿密登場。