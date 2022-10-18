全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來，值得注意的是，曾經在今年上半年表現亮眼的新興市場越南，如今也身陷內憂外患之中。根據華爾街見聞報導，近期越南第五大銀行西貢商業銀行(SCB)一度爆發擠兌，儘管此事件暫時得到控制，但也同時暴露出存戶對金融業缺乏信心，加上越南盾不斷貶值，都顯示越南正面臨一場金融風暴考驗。

報導指出，越南經濟今年預計成長8%，是全球增速最高的經濟體之一，但與此同時，越南的經濟、家庭和企業的債務負擔也正在上升。印度第二大券商SSI Securities上週發布報告指出，最新的調查突顯越南銀行和房地產市場等面臨「揮之不去」的風險。

回顧2012年，由於監管不周導致越南銀行壞帳激增，當時銀行高層被捕、不良貸款率來到17%。儘管越南銀行之後開始清理銀行系統，但仍無法完全消除用戶對於銀行的不信任感。

此外，越南貨幣貶值也是一大隱憂，隨著美元的不斷走強，越南盾今年兌美元約貶值7%。越南央行近日更宣布，將越南盾兌美元匯率每日波動幅度，由之前的3%擴大至5%，表明當局願意容忍貨幣進一步走貶。

另根據越南媒體《VnExpress》報導，受到美國通膨失控、俄烏戰爭等因素影響，全球經濟同步放緩進而排擠消費品支出，代工大國越南正備受衝擊，因為許多工廠訂單銳減，員工沒辦法靠加班多賺加班費紛紛辭職。像是位在越南平陽省(Binh Duong)的木工產品製造商Lam Viet，自今年初以來訂單量大減40%，員工每月薪水從1000萬越南盾(折合約1.3萬元新台幣)縮水至700萬越南盾(折合約9300元新台幣)。