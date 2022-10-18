各界近日紛紛解讀中共二十大報告涉台內容，台灣大學中國大陸研究中心主任徐斯勤今（18）日提醒，習近平屢次談統一台灣，解放軍可能急於向習證明其可打贏，這種互動有潛在「自我增強」作用，讓雙方感覺到對方有意達成目標，這種現象值得外界警覺。

台大中國大陸研究中心和哈佛大學甘迺迪政府學院今日於立法院聯合舉辦「哈佛／臺大／立法院交流論壇－中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」，身兼台大政治學系教授的徐斯勤於會上做上述表示。

徐斯勤指出，目前尚未知下屆中共中央政治局常委名單，許多美國專家都認為，習近平會打破年齡等制度化規則；可以預期的是，下屆常委必有下一世代的高層菁英，其中若有下一代領導者入常，可能會有2位以上接班人，這會增加不確定性並產生幾項疑問：誰接任總書記？是否5年之內接任總書記？

徐斯勤續指，美國學界有人認為習近平急於對台動武，另有許多美國學者與前政府官員評估，習近平某種程度上有短期的時間表；這些問題都與習近平續任多久有關，若企圖做更久，或自認已完成中華民族偉大復興的歷史使命，也許統一台灣的時間表就不會如此迫切。

談及二十大報告涉台內容，徐斯勤表示，習近平對台政策用語包括「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」，此說法為首見，語畢的鼓掌也最久，非常值得關注。

徐斯勤也提醒，應關注習近平與解放軍之間的互動。他說，多數國內外專家都同意，習目前對於軍權的掌握相對穩固，於此背景下，解放軍聽到習屢次談及「必須統一台灣、統一祖國」時，心理會有壓力，而急於向習證明其可打贏，這種互動有一種潛在「自我增強」的作用，讓說與聽的人都感覺到對方有意願達成目標。徐斯勤認為，這是我們判斷今後數年大陸對台政策動向時所必須警覺的。

徐斯勤另指出，由於中國大陸問題成為美國整個外交政策的重心，美國國內開始浮現一種辯論，即討論中國整體性、結構性的國力，對於其行動可能產生的影響。

徐斯勤解釋，有一派美國專家認為，大陸整體經濟未來幾年恐是緩慢復甦，當中國估計到未來幾年正在到達國力顛峰、之後逐漸往下走的時候，也許會感到統一台灣的「機會之窗」不久，而急於完成這項任務。另一派則認為，計算大陸整體國力，尤其是願意及能夠投入與其他國家發生軍事衝突的資源能力，不見得比美國更少，換言之，大陸會自認有足夠時間，不會急於統一台灣，時程可能因而延長。