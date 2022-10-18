本月21日將過52歲生日的古天樂近年來演而優成監製，近日他宣傳電影《明日戰記》時自曝身體右半邊一度麻痺，先是右手、接著是右腳，睡覺睡不好，去看醫生時，對方警告他這樣不行，已經傷到神經，但他敬業不想拖累拍戲進度，便請醫生先開嗎啡藥，靠藥物暫時維持狀態，拍完才去動手術治療，拚命三郎的個性讓人佩服。

古天樂是香港演藝圈中有名的「多產男星」，他並未像同輩藝人作品量減少、淡出演藝圈，或是更換跑道，如今一年仍維持最少有一部作品推出。最近他砸下約17億台幣拍攝科幻電影《明日戰記》，但票房不盡理想，只達約13億台幣，加上戲院拆債等項目，可說賠很大，為此還傳出古天樂一度在活動中落淚，讓粉絲相當心疼。

古天樂透露拍戲時右半邊神經麻痺，請醫生開嗎啡後抱病繼續工作。（圖／翻攝自秒拍）

對此，古天樂後來受訪開玩笑說只是因為當天冷氣沒開才冒汗，接著澄清其實是想到片裡妻子過世的橋段，才讓他有感而發落淚，否認是因為票房不好心寒。而近日，網上流傳一支他接受鄭裕玲訪問的影片，談到身體狀況他表示自己本來就頸椎不好，拍片時開始劇痛，接著右手、右腳麻痺，就診後，醫生說他病況太嚴重，「你已經傷到神經了，你的神經已經全都死了」。

但古天樂想到自己電影還沒拍完，實在空不出時間治療，所以就請醫生開了嗎啡藥止痛，片場也可見他趁空閒時間就補吃止痛藥，等到工作結束才去動手術，鄭裕玲擔心問：「那你現在沒事了吧？」古天樂回應：「現在沒事了」，古天樂更表示，拍《明日戰記》是自己20年前的心願，他明白有人會無法理解為何要砸大錢拍這種片，但他認為香港電影圈在拍科幻片這個項目已經晚了國外20年才起步，他清楚自己絕對有不足的地方，但還是覺得必須「走出這一步」。