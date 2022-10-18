國民黨新竹市長候選人林耕仁18日推出4大青年政策，喊出「青年我罩你」，他說，新竹市每7名青年就有1名失業，而且房價、房租不斷飆升，年輕人要面對失業率攀高以及租房不易買房難的困境，承諾未來將與年輕議員攜手推動青年政策。

林耕仁今天在文傳會副主委、東區市議員候選人何志勇以及北區議員候選人吳旭豐兩位國民黨年輕世代候選人的陪同下，綜合提出「就業我幫」、「創業我挺」、「安居我顧」及「青年參與」4大政策。

林耕仁指出，新竹市青年失業率高於全國平均失業率，2021年新竹市在20至24歲的失業率高達14.4％，不但高於全國的12.52％，亦代表新竹市青年每7個人中，就有1個人失業。另外新竹市在25至29歲的失業率，也高達7.4％，也高於全國的6.59％。

針對青年高失業率的問題，林耕仁提出「就業我幫」政策，除了透過產官學界合作，建置企業媒合平台，並爭取與新竹縣共同定期舉辦就業博覽會，同時建立電競產業和元宇宙等高科技媒合平台，提升青年科技培育實力與就業機會，另外也將開闢青年場域，開辦各類課程，培養第2專長。

林耕仁表示，年輕人在新竹市不但買房不易，連租房的租金都不斷飆升，根據內政部實價統計資料顯示，2021年新竹中價位含車位房價，從每坪21.7萬元走升至26.1 萬元，漲幅2成，比通膨還可怕。

新竹市的房租也同樣飆漲，自2021年5月至今年5月，1年來新竹市房租租金漲幅高達16.5％。

他並重批新竹市社會住宅進度嚴重落後，他表示，林智堅執政7年後，社會住宅的進度掛零，直到去年被轟跳票，才匆忙推出「中雅安居」640戶的社會住宅決標案，直到昨天才動工。

他針對新竹市年輕人「租房不易買房難」的困境，提出「安居我顧」政策，內容包含興建3000戶社會住宅，其中20％作為青年住宅，協助青年「首購優貸」，開設青年購屋相關課程及成家貸款諮詢服務，以及提供租屋補助單一窗口服務，讓年輕人和弱勢者以平價租得安身住所。

何志勇則提到，新竹市政府有15個局處和6個所屬一級機關，111年度總預算歲出編列257億元，教育處有責任更積極推動青年事務；此外，清大和陽明交大就學的學生，絕大多數並非新竹人，如果能夠將這些頂尖人才都留在新竹，新竹的未來發展潛力將無可限量。

他主張成立青年創業基地「創客」首年免租金，利用閒置的公有空間，成立所謂的孵化器（incubator），也就是青年創業基地，並設置青年創業基金，提供創業青年補助和貸款，鼓勵青年創業。

同時複製新竹縣政府教育局推動產官學合作的成功經驗，主張連結相關產業，包括聯合重要企業舉辦活動協助年輕人探索職涯，並媒合實習機會和業界先進提供創業指導。

吳旭豐則提出青年創業輔導提升、匯集產業活化舊城、休閒場域更加多元、青銀共創增加平台。他表示，市府應整合現有資源，提供新創青年諮詢以及法律、財務的協助，此外可利用實體展覽，媒合各企業產業公司，建立青銀產業溝通管道，提升青年創業，並盤點舊城商圈各項閒置空間，輔導商圈建立新創空間。

針對議員政見，林耕仁也允諾推出「創業我挺」政策，除了提供單一窗口青創諮詢與輔導，提升青創貸款便利性及專業法律諮詢服務，也將促成產官學合作，打造在地青年人才培育以及協助媒合創業，同時活化市有或媒合公有閒置空間，作為青創基地。

「青年參與」方面，林耕仁指出，新竹市青年事務委員會第2屆委員共22位，其中僅有9位是青年代表，其餘13位皆為市府局處首長掛名。他表示，名為「青年事務委員會」但實際上的青年代表僅佔4成，根本名不符實。

他將增加「青年事務委員會」的青年代表比例，納入外送等各勞工職業種類，強化青年以及行業的代表性，跳脫純諮詢角色，實際參與政策執行，也會定期舉辦青年參與公共事務論壇，針對地方需求與國際趨勢推動多元青年政策。