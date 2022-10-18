不少人都有從眾心理，因為害怕被孤立，所以容易懷疑自己的判斷，不惜改變觀點或行為，就是想和別人一模一樣，不過《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、獅子座、天蠍座非常享受特立獨行的感覺，他們討厭從眾行為，甚至會故意去做和別人不一樣的事情，只為了證明自己的價值。

【水瓶座】彰顯個性

水瓶座本身就是一個很有個性的星座，所以說話也好，做事也罷，他們都會盡量突顯自己的個性，好證明自己的價值，因此他們最討厭和別人做同樣的事情，有時甚至會故意去做和別人不一樣的事情，只為了彰顯自己。

【獅子座】最有主見

獅子座是一個有主見、有想法的星座，同時也非常要強，希望能在任何事情上盡量表現自身的優勢，所以面對很多事情，他們都喜歡自己做主，不願意採納別人的意見，同時也不會做出一些從眾行為，給人標新立異的感覺。

【天蠍座】不願盲從

天蠍座平時看起來低調，但實際上他們的腦海中有著很多想法，也清楚自己的想法和別人不同，所以他們拒絕盲目的順從別人，或者是按照別人的想法做事情，這也導致不少人都對他們留有難以接近、相處的第一印象。