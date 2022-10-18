《華爾街日報》周一報導，據知情人士指出，英特爾認為旗下自動駕駛車部門Mobileye的股票首次公開發行（IPO）估值可能遠低於此前預期。

報導指出，Mobileye的IPO估值最初上看約500億美元，但現在被預估可能連200億美元都不到，且IPO出售的股份也比原訂計畫縮減規模。

英特爾拒絕對此報導發表評論。

Mobileye的估值大幅縮水，突顯出現在新上市市場多麼低迷不振，科技業IPO市場正面臨近20來最嚴重的「乾旱」。

Mobileye在9月底宣布已經提出IPO申請，並計畫在那斯達克市場上市，股票代碼為「MBLY」，《華爾街日報》報導，該自動駕駛車公司仍計畫在10月26日掛牌交易。

報導亦指出Mobileye計畫在周二為潛在投資人舉辦巡迴路演，比原先預期晚一天。

英特爾排定於10月27日公布第三季財報，根據Refinitiv所做的調查，市場普遍預期，因個人電腦（PC）市場大跌，以及受到供應鏈之亂影響，該處理器大廠上季營收料將下滑。

英特爾執行官基辛格（Pat Gelsinger）去年曾表示，英特爾將保留Mobileye首發上市的大部分資金，並將部分資金用於建造更多晶片廠。