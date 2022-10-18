據內政部最新資料，今年全國房屋稅籍住宅數量超過900萬宅，與五年前相比住宅數量增加5.6%，比較各縣市五年來住宅增長幅度，金門縣以14.8%成長幅度，成為全台住宅成長最快速的縣市，新竹縣增加10.9%漲幅第二高，桃園市增加8.6%排名第三，是六都中住宅數量增速最快的區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，金門縣社會福利佳讓人口不易外流，其特殊地緣關係吸引台商置產，加上具有觀光價值，都促進不動產開發及推案。而新竹縣受惠竹科議題，這幾年住宅不但供給增加，價格也同步成長，桃園市同樣有建設、產業帶動人口紅利，建商推案具有信心。

觀察近五年住宅數量增幅前十名，有科學園區題材的縣市幾乎都在榜內，如新竹縣、新竹市、苗栗縣及台南市，住宅數量漲幅都在6.4%以上，新竹縣五年成長10.9%，為本島住宅數量增加最快的縣市；至於住宅量體最大的六都，有四都進榜，分別為桃園市8.6%、台中市7.5%、台南市及新北市皆為6.4%，其中新北市今年住宅數量高達167萬宅，穩坐全台住宅數量最多的縣市冠軍；此外，住宅量成長快速的離島縣市不僅有金門縣，連江縣也有7.4%的成長。

郎美囡分析，近五年房地產市場谷底反彈，具有話題、建設題材的區域，成為推案及購屋置產的重點區域，竹科這幾年榮登房市明星，平均薪資高象徵購買力強，建商推案踴躍，買氣也相當高，新竹縣市住宅價量齊揚，讓買盤外溢至房價親民許多的苗栗縣，台南市同樣坐擁南科議題，就業人口紅利推升在地住宅需求量；而桃園市及台中市各有軌道建設、重劃區等話題亮點，新案供給量高；值得注意的是，金門、馬祖(連江縣)因社會福利政策留住人口，加上近幾年國旅相當熱門，提高當地置產投資的熱度，故住宅數量增幅顯著。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，全球經濟下行，加上銀行緊縮銀根，房市缺乏資金動能，央行升息壓縮購屋人購買力，如今市況已轉冷，過去幾年的熱銷區域，可能因市場供給量過多而難以去化，形成區域賣壓，提醒買方掌握合理價格，避免價量下行風險。