由於火警發生地點距離一旁湖埔國小不到100公尺，情況緊急萬分(圖／民眾提供)

消防局緊急出動各式車輛7車及職義消20多人，迅速撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡(圖／金門縣消防局提供)

金門縣金寧鄉湖下地區今(18)日上午10點50分左右發生一起鐵皮屋火警意外，由於火警發生地點距離一旁湖埔國小不到100公尺，情況緊急萬分，警消到場後緊急布線搶救滅火，火勢約於11點06分撲滅，燃燒面積約15平方公尺，所幸無人員傷亡，起火原因仍需進一步調查。

消防局表示，勤指中心獲報後緊急出動各式車輛7車及職義消20多人，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，警消趕到場時發現是該鐵皮屋2樓加蓋部分已全面燃燒，濃煙沖天，且由於火警發生地點距離學校很近，為避免火勢波及學校，還有熱心的居民幫忙拉水線，協助警消搶救。所幸火勢迅速撲滅，未繼續延燒。

經了解，該起火位置為民宅二樓加蓋鐵皮建築物，平時為佛廳使用，案發當下，民眾在屋外發現濃煙竄出，立即撥打119報案，所幸人員及時逃生，沒有人員傷亡。

金門縣消防局長呂英華表示，藉此呼籲民眾祭拜燒香及使用火源時應記得「人離火熄」，家中電器用品應注意使用，延長線不要負載使用，未使用的電器插頭應拔除，室內(外)空間應避免堆積大量雜物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，減少災害發生。

金門湖下鐵皮屋火災學校