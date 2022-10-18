越南籍「VIMC SUNRISE」雜貨輪昨日傍晚5時8分，於麥寮西方7浬處海域下錨作業時，發生船上4名越南籍船員不慎落海，船方投擲救生圈救起3人，其中2人斷腳、1人斷手，另有1名大副失蹤；海巡署獲報出動艦艇及空勤總隊直升機搶救；卻因海象不佳，風力高達8到9級、最大強陣風11級及浪高，無功而返，今天繼續擴大搜救中。

中部航務中心表示，昨日晚間6時5分，接獲海巡署中部分署通報，一艘總噸位3萬1236噸級越南籍「VIMC SUNRISE」貨輪船上有22名越南籍船員，昨日傍晚在麥寮西方7浬處海域實施作業時；船上4名越南籍船員不慎落海，船方投擲救生圈救起3人，其中2人斷腳、1人斷手，另有1名大副失蹤，請求救援。

海巡署獲報通報布袋海巡隊3507及3563兩艘巡防艇，海巡署艦隊分署金門艦亦出海救援；中部分署及第五巡防區成立應變中心，通報空勤總隊及國搜中心申請直升機支援搜救。空勤總隊直升機晚間7時自台中清泉崗機場起飛前往搶救，卻因海象不佳無功而返。

海巡署中部分署指出，該輪有4名船員落海，船方有投擲救生圈自行救起3人，船上船員尚有18名，主機操控困難，船上剩餘燃油630MT、柴油200MT，無油料外洩。中部航務中心接獲彰化VTS傳真通報，越南籍雜貨輪目的港NINGDE CN，船上3名受傷人員位於船艏船艙等待救援，後來主機狀況已正常。

中部航務中心再次與彰化信號台聯繫確認，經與該輪保險公司張先生聯繫表示，該輪船東已決定貨輪持續往南航行，以利船上3名船員後送就醫。今天清晨5時25分，中部分署致電南部分署得知，該輪己於5時18分順利進高雄第二港口。

中部航務中心與南部航務中心聯繫表示，受傷3名船員均於清晨7時12分送高雄阮綜合醫院急救中。另有1名失蹤大副，空勤黑鷹直升機於今天上午9時15分再度自清泉崗機場起飛，9時43分抵達通報海域持續擴大搜尋中，另海巡艦艇因風浪太大，將俟風浪減弱再出海搜尋失蹤的大副。