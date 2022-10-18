超商二哥全家（5903）旗下的電子支付服務「全盈+PAY」持續擴大應用版圖，18日宣布攜手富邦產險、台新銀行，分別推出汽機車險投保、快速撥款小額信貸等新功能，跨足微金融服務。全盈+PAY並且順勢啟動第二波會員募集活動，力拚今年底達成150萬會員目標。

全盈+PAY自今年4月底上線，即將滿半年，根據金管會上周發布的最新統計數據，截至今年8月底，全盈支付的使用者人數約79.4萬人，較前月增加約8萬人，在國內11家專營電子支付機構中，僅次於街口、一卡通、悠遊卡、歐付寶和統一集團旗下的愛金卡，排名第六，擠進中段班。

為了進一步衝刺會員數，朝向今年底150萬會員目標邁進，全盈+PAY今天宣布推出全新的微金融服務。包括首度攜手富邦產險，推出汽機車險網路投保支付保費服務，即日起至11月底，凡投保汽機車險使用全盈+PAY付款，可享5％至10％的限量回饋。

另外全盈+PAY也與台新銀行的小口貸、一口貸等小額信貸申辦服務合作，提供小資周轉即時應援，最快20分鐘撥款。即日起至10月底止，凡透過專屬連結申請開戶與申貸，並輸入專屬代碼，最高可享250元「全家」購物金。

全盈+PAY主管表示，全盈+PAY持續擴大食衣住行育樂等各種生活場景應用，此次與富邦產險、台新銀合作推出汽機車保險、小額信貸等服務，希望邀請更多消費者加入無現金支付的普惠金融願景。

另外全盈+PAY希望今年底要達成100個合作通路品牌、10萬支付點的階段目標。近期陸續新增東森寵物雲、寵物公園、寵物王國、摩曼頓、天仁茗茶、貢茶、閃電咖啡等品牌，只要輕鬆嗶一下，即可跨通路消費，並累積與折抵「全家」會員點數。

全盈+PAY今天也順勢啟動第二波會員募集活動，即日起至今年底，只要推薦好友加入全盈+PAY，每成功推薦一人即回饋66元全盈儲值金；活動期間累積推薦好友數前三名的用戶，最高可再獲得3萬元的獎勵金。