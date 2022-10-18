台日營建業，再度聯姻！日商台灣大林組台南處女作！將正式插旗藏美建設的指標大案「藏美表參道」雙塔建築。今（18）日藏美建設、日商台灣大林組，在台北正式簽約，藏美建設執行長郭君傑、日商台灣大林組董事長今井昌彥等雙雙出席，將拉高規格，聯手打造雙塔住宅地標建築。

日本營建巨擘日商台灣大林組今（18）日與南台灣知名品牌建商藏美建設，在台北正式簽約，日商台灣大林組將擔任「藏美表參道」的營建總顧問，打造20層樓的雙塔住宅地標，實踐「新日本建築美學」，在地震頻傳之際，體現「耐震六級」的「二元系統」建築結構，擘建穩固安心的當代耐震住家。

日商台灣大林組董事長今井昌彥表示，以「誠實建造」為目標的大林組，非常贊同「藏美表參道」建築團隊的理念。作為全案營建總顧問，日商台灣大林組了解設計概念後，確切掌握設計圖、施工規範、施工標準圖，向營造團隊提出工程管理、品質管理、安全管理層面的嚴格建議提案，特別是有助於精準實現需求的「生產設計圖」，協助藏美建設有效於事前整合圖面，確保現場可確切據此施作。

日本大林組成立逾130年，從國際地標「東京晴空塔」，到公共建設、超高層摩天大樓、頂級豪宅等，業績遍佈全球。

日商台灣大林組承襲日本大林組嚴謹確實的職人營造精神，創建台灣高鐵桃園站與部分軌道、台北捷運淡水信義線部分站體與軌道、市府轉運站大型BOT新建工程等。

今井昌彥強調，「日商台灣大林組」與其他國際營造廠最大的不同之處，在於近年興建眾多台灣高級住宅案，擁有成熟在地施工經驗，本次參與「藏美表參道」案，與藏美建設、建築師、營建團隊順暢溝通，形成多方共好的團隊合作，提供住戶最安心的家園。

藏美建設執行長郭君傑表示，「藏美表參道」立地條件是全台南絕無僅有的精華角地，「為了彰顯千坪地王的霸氣風範，集結世界知名的團隊共同擘劃！」

郭君傑表示，「藏美表參道」基地無斷層通過、為土壤液化低潛勢區，不僅提升結構規格，更特聘日商台灣大林組，優化營造流程，協助實踐規劃細節。

藏美建設表示，「藏美表參道」採用防火性佳、變形量小的RC構造，低樓層混凝土強度高達6,000 psi，大幅超越法規與同級住宅建築。構造以「方正樑柱系統」與「剪力牆」形成的「二元系統」結構設計，降低地震時的垂直位移量與水平變形量，不僅有雙重保護傘加強穩固性，同時降低晃動帶來的不安感，創造舒適安心的住居體驗。

藏美建設表示，「藏美表參道」位在台南富人區鄭子寮重劃區，佔地1,244坪，規劃為兩棟20樓雙塔地標建築，近距「南山台南廣場」僅350米，學區為搶手的雙語文元國小，未來北外環快速道通車，從市心通勤南科，約15分鐘。

藏美建設表示，「藏美表參道」攜手日商台灣大林組，以及台南晶英酒店，創造軟、硬體的極致居住體驗，已購戶多為南科菁英、自營商老闆、醫師、律師、會計師等客層。已購戶大多受鄭子寮優質生活環境吸引，更看好未來百貨商圈的創價效應，具高度增值潛力，為通膨下的保值置產首選。