大陸上市航空公司近日陸續揭露9月經營情況，雖然各家業者總體供需仍徘徊於低位，但觀察到國際航線成為月內經營亮點，包含東航、南航、海航等國際線客運量均較上年同期、上月出現成長趨勢。根據國信證券最新研報指出，10月底民航業者即將迎來冬春換季，國際線航班量有望進一步恢復。

舉例來說，海航控股17日晚間公告，今年9月，該公司及所屬子公司載客人數127.65萬人，單月下降49.25％、年減62.29％。其中載客量下降主要源自大陸國內旅客量減少。反觀在國際業務部分，集團9月載客數約1.26萬人，月增22.05％、年增116.75％。

據《證券時報》引述另外南航與東航2家業者稍早公告，也同樣呈現國際航線恢復性成長趨勢。9月南方航空及所屬子公司客運運力投入（按可利用座公里計）年減幅33.79％，其中國內下降35.84％，但地區和國際則分別年增227.66％、17.01％。

同時東航的國際線客運運力投入（按可用座公里計）、國際線旅客周轉量也分別年增13.07％、25.06％，國際線客座率也提升了6.28個百分點至65.55％。