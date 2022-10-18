揚名國際的珠寶藝術大師趙心綺（CINDY CHAO）在品牌成立即將屆滿20周年之際，送給台灣一個大禮，在晶華酒店打造CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，將過往只能在博物館見到的大師傑作，也能在典藏館內見到，館內陳列多件CINDY CHAO珠寶年度新作，是以藝廊的方式呈現，不以販售為目的，充分體現藝術家的哲學與高度。

揚名國際的藝術珠寶大師趙心綺（CINDY CHAO），胸前佩戴法國文化部頒發 「法蘭西文學藝術騎士勛章」。（CINDY CHAO提供）

★藝術珠寶 傳承千古

CINDY CHAO藝術珠寶近年來接連受到國際珠寶界與藝術界的肯定，頻頻在國際拍賣會與藝博會創下佳績，迄今已有三件大師傑作先後被美國史密森尼國家自然歷史博物館、法國巴黎裝飾藝術博物館、英國倫敦V&A博物館收藏。去年，CINDY CHAO更榮獲法國文化部頒發「法蘭西文學藝術騎士勛章」，肯定她在藝術界的成就。

典藏館開幕當天，趙心綺身穿黑色套裝、胸前佩戴法國文化部「法蘭西文學藝術騎士勛章」與會，分享成立典藏館耗工費時的辛苦過程，由荷蘭建築設計大師Tom Postma領軍，集結了荷蘭、法國、比利時、新加坡等跨國團隊，團隊在疫情期間來台必須忍受隔離之苦，20幾個人擠在16 坪大的空間工作，建材要空運來台也得面臨層層考驗，「我們都笑說，這是個『不可能的任務』！」

趙心綺創立CINDY CHAO品牌即將20周年之際，在晶華酒店打造藝術珠寶典藏館，作為送給台灣的大禮。（CINDY CHAO提供）

趙心綺創立CINDY CHAO品牌即將20周年之際，在晶華酒店打造藝術珠寶典藏館，作為送給台灣的大禮。（CINDY CHAO提供）

典藏館展出十餘件藝術珠寶作品，融入超前思維的設計，大膽採用最先進前衛的創新技術，傳承自藝術世家的趙心綺，父親趙安裕是知名雕塑家，外祖父謝自南是著名廟宇建築師，因此珠寶作品融入了建築結構和雕塑美學，抱持著藝術珠寶就像歷史古蹟足以傳承千年的理念，每件作品都是她親手以蠟雕技術雕琢而成，再精準計算寶石鑲嵌的角度位置，以對細節、設計與工藝的高標準要求，以及對生命力的掌握，將珠寶提升至藝術的境界。

CINDY CHAO大師系列加勒比海盛夏胸針，自然捲曲的芭蕉葉排列鑲嵌鑽石，考驗工藝的難度。（CINDY CHAO提供）

★大師系列「加勒比海盛夏胸針」

今年全新登場的Black Label Masterpiece大師系列藝術珠寶加勒比海盛夏胸針，以加勒比海海島芭蕉葉為意象，主石是一顆3.8克拉水滴形切割哥倫比亞祖母綠，寶石完美重現芭蕉葉的葉脈紋理，並首次使用軌道式鑲嵌（Channel Setting)，將上丁方型切割鑽石一顆顆排列在軌道溝槽上，是需要高度精密計算，極富挑戰性的高難度鑲嵌工藝，葉片主枝幹選用牛角製成，經打磨後呈現透光的琥珀色，展現原始質樸的天然質感，並在葉面鑲上一顆晶亮璀璨的祖母綠主石，收畫龍點睛之效。

CINDY CHAO今年Black Label Masterpiece VIII 大師系列加勒比海盛夏胸針，主石為3.8克拉水滴形切割哥倫比亞祖母綠。（CINDY CHAO提供）

★大師系列「春之荳蔻胸針」

這款特別為典藏館開幕而打造的夢幻新作，靈感源自初春新萌芽的荳蔻，充滿春天新生的活力與希望，飽滿圓潤的豆莢裡有兩顆荳蔻，其中一顆是約81克拉橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠，圓潤中顯現清透的質感與光澤，是十分稀有的頂級祖母綠，另一顆嵌在頭莢裡的鑽球，是CINDY CHAO首度採用的最新工藝，以數顆花式玫瑰切割白鑽組成，玫瑰式切割的寶石可穿透光線，質地格外清澈通透，猶如被露水包覆的荳蔻，兩顆荳蔻透過精密的卡榫結構組裝，嵌在豆莢鈦金屬本體上，祖母綠與鑽球就像是漂浮在豆莢之上，輕盈鮮活，尤其是葉片採用獨特機關設計，可以輕微地晃動，更添靈動之美。

CINDY CHAO今年Black Label Masterpiece 大師系列春之荳蔻胸針，主石為橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠約 81 克拉。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO今年Black Label Masterpiece 大師系列春之荳蔻胸針，從手繪圖到完成作品，每個細節都讓人讚歎。（CINDY CHAO提供）

★大師系列「畢卡索夢境耳環」

這件在倫敦巨匠臻藏藝博會（Masterpiece London）展出的珠寶作品「畢卡索夢境耳環」，主石是兩顆祖母綠式切割深棕黃鑽，總共32.9克拉，靈感來自畢卡索的名畫「夢境」 (Le Reve)，畫中曲線流暢的女人軀體，化為融入藍、綠、金等色彩組合的莢果，由白鑽、祖母綠、藍寶石、亞歷山大變色石、變色石榴石等多彩寶石鋪鑲而成，三片苞片形的立體耳環，營造出從藍色到綠色的色調變化，是工藝大師超過上萬個小時才得以完成的鉅作。

CINDY CHAO今年Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環，2顆祖母綠式切割深棕黃鑽共32.9克拉。（CINDY CHAO提供）

★大師系列「晨露綠藤耳環」

這款同樣在倫敦巨匠臻藏藝博會發表的「晨露綠藤耳環」，是以哥倫比亞祖母綠演繹綠攀藤柔軟的形態，2顆主石為總重約30克拉的枕形祖母綠，宛如晨露晶瑩閃耀，在白鑽、祖母綠、灰藍色藍寶石等超過2,200顆寶石的襯托下，更添蓊鬱青碧之美。

CINDY CHAO今年Black Label Masterpiece XX 大師系列晨露綠藤耳環。（CINDY CHAO提供）

★精湛工藝與美學品味的結晶

除了大師系列，CINDY CHAO也在典藏館內展出一系列以34顆珍稀罕見大克拉彩鑽打造Gem Art藝術彩鑽系列珠寶作品，以滿足珠寶藏家的需求。其中一件「豔彩黃鑽緞帶套鍊」，主石是一顆近百克拉的豔彩黃鑽，搭配以白鑽鋪鑲成飄逸的緞帶，勾勒緞帶起伏皺褶與繾綣的線條，更加烘托黃鑽主石的光芒。

CINDY CHAO精選90克拉黃鑽打造Gem Art Collection藝術彩鑽系列豔彩黃鑽緞帶套鍊。（CINDY CHAO提供）

另有多款White Label Collection珠寶作品，包含四季系列、花園系列、玫瑰系列、緞帶系列、建築系列、城堡系列、羽毛系列、海洋系列等主題，例如花園系列Tango in the Carden花朵胸針，主石是一顆逾32克拉枕型切割緬甸無燒藍寶石；風信子躍動耳環則以近5千顆同色調的寶石鑲嵌而成，包括白鑽、黃鑽、粉色藍寶石、紫色榴石等，並融入活動機關，佩戴時風信子會隨著身體的律動而搖晃擺動，展現活動靈動的生命力。

CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列 花朵胸針，主石為緬甸無燒藍寶石32.11克拉。（CINDY CHAO提供）