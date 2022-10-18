今(2022)年颱風沒有襲擊中南部，水庫蓄水卻出現警訊。以曾文水庫為例，在入秋後水位持續下降，目前蓄水率不到5成。而許多台南人賴以為生的農業與半導體業，都是需要大量用水的產業，因此台南市長黃偉哲提出「多找水」策略，以多元管道向民間穩定供水，尤其是回收污水變淨水，讓每滴水至少使用2次。

2021年的台南曾遭遇56年來最嚴重的乾旱，但當年的文旦與芒果卻大出，台積電的五奈米晶圓生產也沒收到影響。關鍵就在於台南市府整合台南7座水資源中心，將市區民宅的污水接管到水資中心，淨化成每日16,750噸的放流水。

台南市府整合台南7座水資源中心，將市區民宅的污水接管到水資中心，淨化成每日16,750噸的放流水。(台南市政府提供)

台南市水利局表示，將污水淨化到可以放流回河川的法定標準，就稱作放流水。平時目的是改善水質環境，但在旱季時，就有多功能的用途。包括公共工程周遭的道路灑水、公園綠地澆灌，也可運用為鍋爐的冷卻用水，以及救火消防的用水。只要不是接觸人體，放流水的運用範圍相當廣泛。

從黃偉哲上任開始，就要求水利局免費提供市民取用放流水，並在每座水資中心都設置閥件設備，以方便民眾取用。黃偉哲也要求公務機關擴大使用放流水，包括廁所沖洗、車船體清洗、工地抑制揚塵，都可以用放流水取代自來水。這做法不僅落實1滴水用2次，也為機關用水節省公帑。

黃偉哲也要求公務機關擴大使用放流水，包括廁所沖洗、車船體清洗、工地抑制揚塵，都可以用放流水取代自來水。(台南市政府提供)

水利局也表示，部分放流水將進入再生水廠，近一步淨化成高科技廠商所需的製程用水。再生水的水質要求比放流水更嚴格，例如從安平再生水廠到南科的配水池，去除尿素污染物的能力必須達5ppb等級(10億分之5濃度值)，並且要穩定供應達超純水等級的製程用水，讓半導體製造過程中不受任何影響。

水利局預計今年底可每日供再生水18,000噸(CMD)，其中安平再生水廠每日供10,000噸、永康再生水廠每日供8,000噸，仁德再生水廠則於今年10月辦理再生水廠採購評選作業。預期到2024年，台南市每日將可供應達6.3萬噸再生水，滿足台南產業需求也提升水資源的循環利用。