基隆市七堵區東新街山區17日晚上發生土石流，一間營造廠工寮被大量土石、黃泥埋沒。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區東新街山區17日晚上發生土石流，一間營造廠工寮被大量土石、黃泥埋沒。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區東新街山區17日晚上發生土石流，一間營造廠工寮被大量土石、黃泥埋沒，23輛怪手、卡車被沖毀，損失慘重，老闆李乙忠看著上千萬心血一夕之間全毀，忍不住落淚盼政府能幫忙清除土石，讓生活盡速回歸正軌。

基隆持續降下大雨，李乙忠表示，昨晚5點半開始發生土石流，6時許突有大量土石滑落，現場約1000坪瞬間被覆蓋，當時還有3名員工在工寮內休息，來不及反應用爬的逃出，最後大家合力救援才陸續將人救出，所幸無人受困。

李乙忠指出，自己在該地已工作6至7年，以前頂多會有水從山上流下，不知為何這次下雨如此嚴重，導致廠內許多重型機具被土方埋沒，包括4台怪手、15輛3.5噸貨車、4輛10噸卡車、4台轎車，預估損失1、2千萬，拜託政府單位協助盡速將土石清出。

李乙忠看著心血被埋沒，忍不住落淚，他說，「現在真的不知道怎麼辦，看到覺得很難過」，公司還有30至40位員工，現在不僅沒有工作，原本住在工寮的人也沒有地方住，拜託大家多幫忙。

民進黨基隆市長參選人蔡適應今日上午會同軍方等單位前往現場，他表示，已請七堵區公所、軍方和市政府進駐清除災區內的土石，讓受災戶能盡快恢復正常生活，並要求市府儘速聯繫水保技師到場，評估山坡是否安全。

七堵區代理區長謝振和說，山區目前持續降雨，待雨勢稍緩後進場協助清除土方，另已向中央申請國軍支援。