台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望攀升到51.2％，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，和上月相比，鐵粉只回升 2.2 個百分點，和上個月流失7.2個百分點相比，仍有一段距離。

游盈隆認為，蔡英文一個月內總統聲望迅速回升的有五大因素，分別是除了台灣邊境解封，還有雙十國慶加上日本京都橘高校「橘色惡魔」神助攻；拜登總統四度保證，加強台灣人對美國的信心，及美國國會積極審議「台灣政策法」。

他說，還有中共二十大效應及特斯拉創辦人馬斯克7日突如其來的「台灣特區論」說法，加重台灣人需面對外部危機的意識與憂慮; 最後是散財童子效應，近期蔡政府積極發放三百億租金補貼，以及育兒津貼5千元， 安撫人心，降低民怨。

今公布民調顯示，贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，13.8％非常贊同，37.4％還算贊同，20.5％不太贊同，17.2％一點也不贊同，11.1％沒意見、不知道或拒答；游盈隆認為，5成1基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成8不贊同，贊同者比不贊同者多13.7 個百分點，蔡總統暫時避開了原本已經到門口的新執政困境。

與上個月相比，蔡英文總統聲望再度出現明顯變化，「總統職務表現贊同率」從上個月43.8％上揚7.4個百分點，攀升到51.2％，而「總統職務表現不贊同率」下滑5.2個百分點來到 37.7％。一來一往，使得贊同她的人比不贊同者多13.5個百分點。