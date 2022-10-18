女大生欲見帥哥牛郎 奔超商買1萬9000元點數卡遭警阻

文山二警方日前接獲熱心超商店員報案，表示1名20歲的女大生，來店購買1萬9000元的點數卡，因金額龐大，不像是要玩遊戲所以報警，警方到場後，李女才說出在網路認識1名帥哥牛郎，雙方相談甚歡，對方表示若要見面，怕被釣魚所以要買點數卡，警方到場後極力勸說，及時制止詐騙。

文二興隆派出所警員王瑞文、莊文育，日前接獲超商店員報案，表示有女學生一口氣要買近2萬的點數卡，但看起來不像是要玩遊戲，店員想起之前看過類似狀況，懷疑是詐騙因此請警方處理。

警方到場詢問後，李女坦言之前透過交友軟體，結識1名韓系風格的帥哥，雙方聊天後感覺也很好，李女詢問是否可以見面時，對方卻表示自己在男公關店上班，若想碰面可以買他出場。

對方又表示但怕被警察釣魚，所以要求李女去買點數卡，再將序號拍給他，警方了解狀況後，告知牛郎店一定有地址、店名，不可能偷偷摸摸用這種方式，另透過手機出示類似詐騙案例，經多方勸說，女大生才驚覺自己被騙，對熱心的店員及警方十分感謝。

文山第二分局呼籲，交友詐欺手法層出不窮，遇到要求提供帳戶資料、提交金錢、操作ATM解除設定等，都是屬於常見詐騙手法，務必提高警覺，如有任何詐騙相關的疑問，可撥打165或110專線查證。