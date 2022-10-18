寶雅(5904)持續進行展店，9月新增兩家門市，隨著台灣全面解封，寶雅第4季將更積極展店，預計今年可望順利達成展店兩位數以上目標，在展店及進入第4季傳統旺季效應下，寶雅預期，第4季營運可望依循往年趨勢為今年的高峰，今天盤中股價強勢大漲。

台灣邁向全面解封，消費內需快速增溫，原本受到疫情影響的零售業營運重回成長軌道，寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家亦加速展店腳步，9月新增2家寶雅，截至9月底，全國共有297間寶雅及37間寶家，由於第4季寶雅展店計畫相當積極，寶家亦有新門市加入，預估今年寶雅展店可以順利達成增加兩位數以上、20~30家目標，寶家門市亦有機會達40家，為公司營運帶來正面貢獻。

寶雅9月合併營收16.89億元，月減4.3%、年增15%；累計前9月合併營收143.36億元，較去年同期的127.2億元增加12.7%。

寶雅除加速展店，亦持續進行數位布局，包括推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。