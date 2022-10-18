「第57屆電視金鐘獎」獎頒典禮將於本週五舉辦，今年首次分為「節目類」及「戲劇類」二天舉辦，10月21日(五)是節目類頒獎典禮、10月22日(六)則是戲劇類頒獎典禮，今（18日）傳出兩位「國民姐夫」AKIRA、具俊曄將出席金鐘獎，對此，三立電視台表示「我們收到來賓名單沒有」。

金鐘獎星光大道從五點開始，典禮七點正式開場，「節目類」當天將頒發21項獎項、「戲劇類」頒發27項獎項；今年電視金鐘入圍不論是綜藝或是戲劇競爭相當激烈，入圍名單也是最星光熠熠的一年，加上入圍者出席率高，兩天的典禮都相當有看頭。節目類「益智及實境節目主持人獎」由五組熱門主持人《決戰水下伸展台》Janet（謝怡芬）、《綜藝玩很大》吳宗憲、KID（林柏昇）、《全明星運動會》徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑、《全民星攻略》曾國城、蔡尚樺、《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏角逐。另「綜藝節目主持人獎」入圍名單有《熙娣想聊》的小S（徐熙娣）、《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、LULU（黃路梓茵）、《綜藝大集合》胡瓜（胡自雄）、阿翔（陳秉立）、賴慧如、籃籃（籃靖玟）、郭忠祐、《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士（鄭堅克）、吳秉承與《婚禮歌手》的黃子佼、Lulu（黃路梓茵）都很有亮點。

21日「節目類星光大道」主持人是薛紀綱與焦凡凡，當天走星光藝人大牌雲集、包括典禮主持人曾國城、唐綺陽，以及入圍嘉賓黃子佼、Lulu(黃路梓茵)、陳漢典、S（徐熙娣）、胡瓜(胡自雄)、阿翔(陳秉立)、蔡尚樺、KID(林柏昇)、謝坤達、楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏、竇智孔、廖科溢、曾寶儀、鍾欣凌、郭彥均、楊小黎與視網膜、徐展元、錢薇娟、江宏傑、郭泓志等。而「節目類頒獎典禮」頒獎人邀請到方念華、視網膜頒發「自然科學及人文紀實節目獎」、李霈瑜、Ado 阿洛頒「生活風格節目獎」、陳藹玲、向盛言頒「兒少節目獎」、韓國製作人丁哲珉頒發「導播獎＆創新獎」，而「益智及實境節目」的頒獎人為黃子佼，許效舜則搭高怡平頒發「綜藝節目主持人獎頒獎人」。

而在22日揭曉的「電視金鐘獎戲劇類」中，電視戲劇《俗女養成記2》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《火神的眼淚》等幾部戲競爭激烈，特別是男主角入圍陳亞蘭力抗眾男星朱軒洋、查馬克．法拉屋樂、郭子乾、楊祐寧、温昇豪，而女主角則是入圍兩項的謝盈萱對上《華燈初上》的兩位媽媽桑林心如與楊謹華，還有黑馬范宸菲。22日「戲劇類星光大道」由楊小黎與入圍「戲劇節目男配角獎」的陳家逵攜手主持，當天走星光藝人包括曾寶儀、陳亞蘭、李銘順、林心如、楊謹華、謝瓊煖、劉品言、謝盈萱、陳庭妮、劉冠廷、吳慷仁、薛仕凌、楊祐寧、范少勳、王柏傑、邵雨薇、蔡淑臻、范曉萱、許常德、陳意涵等等。典禮頒獎嘉賓有孫盛希、侯志堅頒「主題歌曲獎、戲劇配樂獎」、陳意涵與韓國編劇朴海英頒「戲劇節目編劇獎」，去年的男女主角獎得主鍾欣凌與薛仕凌頒發「導演獎」等。

「111年度電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日（五）、10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。