台北寒舍艾美酒店攜手知名巧克力專門店「TERRA土然」，自10月20日至12月20日推出「Bean to Bars」多款聯名巧克力甜品，「從產區到吧檯」將不同區域的可可豆帶入北緯二十五，幻化成不同風貌的巧克力甜品，包含四款全新蛋糕，單品售價自220元+10％起，以及兩款飲品「氮氣冰巧克力」與「可艾女人」莓果風味可可氣泡飲，每杯280元+10％。內用雙人套餐「可可協奏曲」每組特價880元+10％，可享有視覺系的「可可金脆雪崩蛋糕」搭配可可飲品兩杯。外賣店巧克光廊亦同步推出「哥倫比亞古典巧克力蛋糕」六吋880元，各式巧克力甜品，巧妙演繹可可多元的奇趣變化。

「土然」的品牌概念為Bean to bar，原文指的是從可可豆到巧克力塊（chocolate bar），進而將bar衍伸至吧檯，並與台北寒舍艾美酒店「酒吧」北緯二十五合作，由曾獲得世界巧克力大師賽台灣區冠軍、現任酒店點心房主廚鄭吉賢，針對不同產地的可可豆鑽研其風味與適合搭配的食材，悉心打造出多款精緻甜點，包含「祕魯巧克力蛋糕」每個220元+10％，表面擁有高雅的絨布感，搭配百香果焦糖奶油內餡，更加襯托出可可的微酸與豐厚的口感。「栗子黑醋栗蛋糕」每個220元+10％，使用屏東內埔種植的可可製成巧克力奶油餡，帶點暖系香料與木質調性的巧克力，適合秋冬時節享用。

內用限定，「可可金脆雪崩蛋糕」每個480元+10％，巧克力海綿蛋糕包夾著焦糖奶油餡，上方擠入由祕魯可可、鮮奶油與牛奶調製而成的巧克力香緹餡，食用前將膠膜抽開，金色脆餅隨著流餡滑下帶來視覺上的驚喜。另外，引進土然店內的人氣飲品，「氮氣冰巧克力」每杯280元+10％，選用臺灣巧克力製作，透過高壓充填氮氣產生微小氣泡，滑順醇厚還帶點絲絨感。「可艾女人」每杯280元+10％，將土然獨有的「可可氣泡飲」結合莓果風味歐洲水果茶，果香撲鼻、層次豐富。「可可協奏曲」雙人組合餐，包含「可可金脆雪崩蛋糕」以及上述兩杯飲品，原價1,040元+10％，特價880元+10％。

外賣店「巧克光廊」同步推出「哥倫比亞古典巧克力蛋糕」六吋880元，鄭吉賢主廚特別以口感濕潤又濃郁的古典巧克力作為蛋糕體，選用自南美洲雨林區的哥倫比亞巧克力，將其擁有的黑橄欖、豆豉與糖蜜等風味完美展現出來，餡料部分則使用有番石榴、花生與焦糖香的印度巧克力，其中再以泡過麥卡倫威士忌的龍眼乾點綴，醇厚、沉穩的木質感，帶有成熟的風味。