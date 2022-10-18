台灣彩券18日推出兩款刮刮樂新品「台灣金讚」與「推金幣」。台彩表示，「台灣金讚」每張200元，頭獎200萬元，1,000元（含）以上獎項超過36萬個，是市面上同面額刮刮樂中1,000元（含）以上獎項最多的產品。總計2款刮刮樂新品總獎項超過250萬個，總獎金逾8.6億元。

台彩表示，刮刮樂「台灣金讚」每張售價200元，票面上的繽紛天燈，承載著平安健康、財富自由、幸福快樂、心想事成、中頭獎、美夢成真的願望與祝福，猶如為自己與台灣這片土地加油，刮出滿滿的正能量。遊戲玩法為刮出2個相同金額即得該獎金，或是刮出2個「 」符號即得獎金1,000元，頭獎200萬元共有3個，超過36萬個1,000元（含）以上獎項，是市面上同面額刮刮樂中1,000元（含）以上獎項最多的一款遊戲，總中獎率31.29％，總獎金逾6.1億元。

另一款刮刮樂「推金幣」，台彩表示，每張售價100元，頭獎50萬元共有4個，超過17萬個500元（含）以上的獎項，總中獎率29.99％。