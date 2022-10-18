教育部體育署副署長洪志昌今（18日）到雲林縣府與縣長張麗善簽約，宣告雲林縣將承辦2025年全國運動會。張麗善表示，將在高鐵運動園區投入12億元興建一座符合國際級規格的田徑場作為主場館，目前已經進入規畫設計階段。

雲林縣距離2005年首次辦理全國運動會已20年，張麗善表示，自去年獲教育部核定承辦2025年全運會，即著手盤點縣內各運動場館，目前規畫41個競賽場地中有33個場館位於雲林縣，將投入超過2億元經費整修，提升各現有運動場館品質。

張麗善表示，為提升全運會品質，縣府將花費超過12億經費在高鐵運動園區興建一座符合國際級規格的田徑場作為主場館，完成後雲林縣將有一處高規格的運動場所，也可做為大型活動的最佳表演或競賽場所。

教育部體育署副署長洪志昌今（18日）南下雲林與張麗善簽約。2025年10月18日至23日全運會將在雲林縣舉辦33項競賽。

教育處邱孝文處長表示，雲林縣這幾年積極辦理各項大型賽事，全中運、149甲草嶺公路半程馬拉松、U-23世界盃棒球錦標賽等賽事皆獲好評，累積許多賽會辦理經驗。

邱孝文說，為了發展體育及運動項目，縣府增聘17位專任運動教練，推動運動績優選手4級銜接計畫：優秀運動選手自今年6月起針對最近一屆全運會奪牌之選手發給每月6000元至2萬5000元不等之補助經費，讓雲林縣優秀選手專注訓練無後顧之憂，在競技場上創造巔峰。