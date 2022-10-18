北外環第三期道路通車，台南市長黃偉哲（右五）主持剪綵儀式。（程炳璋攝）

台南市與內政部營建署耗資226.41億打造北外環快速道路，連結東起新化高鐵橋下道路台39線，西通北區的大港觀海橋，第1期工程2015年通車，第3期4.8公里路段18日宣布通車，未來使用北外環道，從南科聯絡道路到安南區台江大道不用10分鐘。

北外環快速道路第1期從新化台39線到南科聯絡道路共1.8公里，已通車7年，市民更企盼通車的卻是接續南科聯絡道路到台江大道的第3期工程。

台南市近年因南科員工遽增，許多南科上班族選擇住在市區，每天開車通勤到南科工作，選擇的通勤道路只有台1線、台19線與國道8號快速道路。每逢上下班時段，都造成周遭路段塞車，甚至影響大灣與永康交流道附近車流。

北外環快速道路第3期共4.8公里，全程採高架道路，雙向4線道，未來與國道1號將設連結匝道，並保留原本的平面道路供機車族使用。

北外環第3期高架道通車後，只限汽車行駛，等於是市區到南科的專線，起訖車程不用10分鐘。未來住在安南區的民眾，也能快速抵達南科。

台南市長黃偉哲與內政部次長陳宗彥18日到場主持開通儀式。陳宗彥表示，北外環快速道路備受市民期待，完工後大幅提升核心市區交通便利度。

黃偉哲表示，北外環第3期道路在缺工缺料的環境下完工相當不易，未來貫通後，可有效舒緩南科上班的交通車流，台南市核心市區交通都在1小時生活圈內。

台南市工務局表示，第3期道路將吸引許多南科通勤族使用，將再興建連結國道1號的匝道，現階段已取得用地，預計2024年可完工。