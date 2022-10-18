南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）證實，沙烏地阿拉伯王國已表達了加入巴西、俄羅斯、印度、中國和南非金磚國家（BRICS）大家庭的意願。瑪佛沙結束了對王國的國事訪問，相信兩國鞏固了持續的雙邊合作並鞏固了戰略夥伴關係。

據南非《公民日報》（The Citizen）17日報導，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與南非總統瑪佛沙於吉達撒拉姆宮接待國事訪問，拉瑪佛沙表示，沙烏地阿拉伯加入金磚國家，將意味著該集團的國家組成發生重大變化，並表示，這將會在明年在南非舉行的峰會上討論。

「金磚國家將於明年在南非主持下舉行峰會，這件事（沙烏地阿拉伯想加入）正在考慮之中。」

「除此之外還有一些國家已經在與其他成員國進行接洽（想要加入），我們也給了他們相同的答案，這將由金磚國當中的五個國進行討論，然後會做出決定。」

拉瑪佛沙制定了與沙烏地阿拉伯發展經濟關係的明確議程，這一次的訪問使他有機會推進先前與沙阿在已經敲定的優先領域（尤其是農業、國防、能源和運輸）的投資與合作討論。他稱讚17項備忘錄證明了兩國正在尋求取得的真正成功。沙特阿拉伯投資部長法勒（Khalid Al Falih）也對此樂觀表示，這些備忘錄將產生積極的經濟成果。

自2018年開始，沙阿承諾將向南非經濟投資100億美元（近3000億新台幣），在許多方面都在播下種苗，透過一間名為ACWA Power的公司。這顆幼苗發展至今已經來到了10億美元（近300億新台幣）。

ACWA Power eyes $10bn investments in renewables in South Africa: CEO https://t.co/dOfncrf96g — Ayata (@AyataAnalytics) October 17, 2022

法勒還表示迄今為止，兩國已經簽署了價值約150億美元（近4500億新台幣）的協議，因為沙阿期待與南非合作。「不需要太多的想像力就可以想出我們如何合作，我認為雙方之間的互補和兼容性是顯而易見的，沒受到什麼合作上的限制。儲君自你們兩人最後一次在吉達會面時，就提議加快合作步伐。