台南市議員第2選區今年7搶5，曾遭民進黨開除黨籍的議場老將蔡秋蘭重回民進黨出征，加上無黨籍謝財旺交棒女兒謝舒凡，帶槍投靠民進黨，民進黨在該選區席次擴張機率高。國民黨採保守提名1人，無黨籍陳昆和支持度穩定，發起挑戰的基進黨黃建昌與無黨籍蔣琦君將十分艱辛。

大北門區包括北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區與西港區，5名現任議員基層實力穩固，藍綠陣營皆評估選情穩定，原本民進黨籍議會老將蔡秋蘭，8年前捲入議長選舉跑票爭議，遭開除黨籍，4年前以無黨籍角逐，在綠營多人夾殺下仍順利連任，今年參選已回歸民進黨籍。

無黨籍議員謝財旺今年交棒女兒謝舒凡參選，帶槍投靠民進黨，加上4年前以選區第2高票當選的蔡蘇秋金，民進黨實力大增，一舉攻下3席的機率高。

民進黨4年前面對蔡秋蘭除籍出走，盤算有配票空間，除老將蔡蘇秋金外，另提新人陳俊安與王平川，欲操作配票讓3人全上，最後失敗，2名新人皆落馬，僅蔡蘇秋金穩穩拿下1席。

面對民進黨在大北門區勢力擴大，國民黨採保守提名，儘管方一峰4年前拿下1萬6336票，成為選區最高票，藍營仍只提方1人參選。

藍綠陣營具現任優勢已占去4人，剩下一席為爭取連任的無黨籍議員陳昆和，陳昆和身為律師並擁有建設公司，基層實力雄厚，無現任優勢的基進黨黃建昌與無黨籍蔣琦君挑戰不易。

4年前以民進黨籍參選的王平川，最後獲5344票落敗，這次推妻子蔣琦君出馬角逐黨內初選失敗，決定脫黨參選，王平川曾任民進黨部佳里區主任，蔣琦君曾是民進黨市黨部婦女部主任，綠營背景深厚，能否瓜分綠營票源，尚待觀察。