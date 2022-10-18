花蓮縣文化局去年舉辦縣內第一個當代視覺藝術品牌活動「PALAFANG花蓮跳浪藝術節」，邀集藝術家利用多元媒材呈現花蓮山水美景，廣獲好評，今年接續辦理，主題為「變化球」，邀請10組國內外藝術家以各種媒材表現用不同物種的「眼球」觀看生態加速變化的地球，傳達守護家園重要性。

文化局表示，第2屆跳浪藝術節主題為「變化球」，由3位策展人Nakaw Putun、李德茂、張卉君領軍，和10組藝術家，包含台灣、日本、丹麥及法國等籍，將透過地景裝置、錄像藝術、水下攝影、VR互動裝置等多元媒材，以不同的視角觀看花蓮。

文化局指出，此次將活動主要聚焦詰問地球生態與人類智慧的關係，由於地球上除了人類，也生活著許多物種，「球」意味著各類物種觀看時的「眼球」視角，透過各式作品打破人類主觀侷限，以更開放、多變的視角來觀賞共同生存的地球。

由於花蓮因地質與地緣關係擁有豐富多元的生態，但在全球暖化及氣候變遷下，不僅石梯坪珊瑚白化加劇、海平面上升、農業產量下滑，甚至縱谷地區出現41度高溫等，因此花蓮於此屆跳浪藝術節中，扮演重要觀測站的角色，帶領民眾探討如何在生態加速變化環境中，實踐永續生活的方式。

「PALAFANG跳浪藝術節」將於本月22日至明年1月2日登場，屆時作品會於花蓮石雕博物館及文化局園區展出，期間亦有藝術導覽、演出活動、座談會及體驗活動等，內容詳情將公告於臉書粉絲專頁。

「PALAFANG跳浪藝術節」中的Palafang是阿美族語「做客、拜訪」之意，「跳浪」是地名也是一種生活方式，由於兩者皆具「回家」意涵，因此文化局以「花蓮當代藝術」為展示基調，「地方學」為策展核心概念，透過活動逐步建構花蓮當代藝術紋理脈絡。