台北市百齡橋下堤外停車場16日因豪大雨造成淹水災情，市長柯文哲一句「每位國民須對自己行為負責」，導致民怨四起，柯文哲18日強調，停管處當時有自上午9時起發放2萬封簡訊，若沒收到可以向市府反映，但台灣常常出現政府發布命令後，大家不信，聽一聽又不理。

柯文哲上午出席熊好券2.0意願登記起跑活動後接受媒體聯訪時說，台北市政府已針對災防應變二度舉行檢討會，經查，16日當天停管處自上午9時開始，陸續發放4次防汛簡訊，如果民眾沒收到可向市府反映，釐清原因，也許是更換手機或未讀簡訊。

柯表示，他已要求資訊局、停管處、水利處提出精進方案，可能過段時間會跟大家公布，要求停在堤外停車場的民眾，一定要去登錄車牌號碼、電話號碼，才能精確收到訊息，否則只看跑馬燈也沒辦法，還是落實E化政府，討論精進措施。

柯指出，若市府有錯會改進，但要釐清系統問題出在哪並持續檢討，他認為還是要建立法治國家，讓人民知道政府的法令有意義，「目前台灣常常是這樣，政府發布命令，大家認為不可信，聽一聽也不理」。